Черемисинова (Куимова) Агафья Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова (Куимова) Агафья Мартыновна

Место рождения

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

01.05.1855

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.08.1833

Муж: Черемисинов Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Черемисинов Родион

Отец ребёнка: Черемисинов Максим Трофимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Черемисинова) Марфа

Отец ребёнка: Черемисинов Максим Трофимович

Рождение ребёнка
23.06.1847

Дочь: Черемисинова Феврония Максимовна

Отец ребёнка: Черемисинов Максим Трофимович

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Василия Леонтьевича Черемисинова жена Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1849

Сын: Черемисинов Матвей

Отец ребёнка: Черемисинов Максим Трофимович

Смерть
01.05.1855
Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от удушия

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