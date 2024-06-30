Черемисинова (Куимова) Агафья Мартыновна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти01.05.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1833
Рождение ребёнка
1838
Сын: Черемисинов Родион
Отец ребёнка: Черемисинов Максим Трофимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Черемисинова) Марфа
Отец ребёнка: Черемисинов Максим Трофимович
Рождение ребёнка
23.06.1847
Дочь: Черемисинова Феврония Максимовна
Отец ребёнка: Черемисинов Максим Трофимович
Василия Леонтьевича Черемисинова жена Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Черемисинов Матвей
Отец ребёнка: Черемисинов Максим Трофимович
Смерть
01.05.1855
Причина смерти: от удушия