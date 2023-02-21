Дубанкова (Илюшина) Акулина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубанкова (Илюшина) Акулина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Мать: Илюшина Федосия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубанков Дмитрий Семенович

Смерть
Неизвестно
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