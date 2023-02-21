Дубанкова (Илюшина) Акулина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Дубанков Дмитрий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно