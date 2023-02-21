Дубанков Дмитрий Семенович
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен
Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно