Дубанков Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубанков Дмитрий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен

Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Дубанкова Акулина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубанкова Акулина Павловна

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