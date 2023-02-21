Илюшин (Козонурдов) Павел Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1899
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1899
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна
Рождение ребёнка
23.05.1927
Сын: Илюшин Петр Павлович
Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Дубанкова Акулина Павловна
Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киржаева Анна
Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Причина смерти: пропал без вести