Илюшин (Козонурдов) Павел Никонорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшин (Козонурдов) Павел Никонорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1899

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1899

Отец: Козонурдов Никонор Иванович

Мать: Казанурдова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Илюшин Андрей Павлович

Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна

Рождение ребёнка
23.05.1927

Сын: Илюшин Петр Павлович

Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Дубанкова Акулина Павловна

Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киржаева Анна

Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна

Бранчеевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Илюшина Федосия Никоноровна

Бранчеевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюшина Федосия Никоноровна

Смерть
1943
Причина смерти: пропал без вести
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