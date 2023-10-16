Вислова Степанида Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислова Степанида Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Вислов Роман Николаев

Отец ребёнка: Вислов Николай Васильев

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Вислова Матрена Николаева

Отец ребёнка: Вислов Николай Васильев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Вислова Анна Николаева

Отец ребёнка: Вислов Николай Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вислов Николай Васильев

Смерть
Неизвестно
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