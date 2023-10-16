Вислова Степанида Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Вислов Николай Васильев
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Вислова Матрена Николаева
Отец ребёнка: Вислов Николай Васильев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Вислова Анна Николаева
Отец ребёнка: Вислов Николай Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно