Вислов Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВислов Николай Васильев

Вислов Николай Васильев

Место рождения

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Вислов Василий Павлов

Мать: не указана

Лесное, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Вислов Роман Николаев

Мать ребёнка: Вислова Степанида Косьмина

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Вислова Матрена Николаева

Мать ребёнка: Вислова Степанида Косьмина

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Вислова Анна Николаева

Мать ребёнка: Вислова Степанида Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислова Степанида Косьмина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close