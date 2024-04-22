Вислов Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: Вислов Василий Павлов
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Вислова Степанида Косьмина
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Вислова Матрена Николаева
Мать ребёнка: Вислова Степанида Косьмина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Вислова Анна Николаева
Мать ребёнка: Вислова Степанида Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно