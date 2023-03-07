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Романовъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Романовъ Василій

Мать: Романова Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Романова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Данилова Марія

Мать ребёнка: Романова Неонила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Романовъ Николай

Мать ребёнка: Романова Неонила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Романова Неонила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Романовъ Петръ

Мать ребёнка: Романова Неонила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Романовъ Емельянъ

Мать ребёнка: Романова Неонила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Романовъ Яковъ

Мать ребёнка: Романова Неонила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1872

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Романова Неонила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Неонила

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