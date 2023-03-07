Романовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Романовъ Василій
Мать: Романова Наталья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Романова Аксинья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Данилова Марія
Мать ребёнка: Романова Неонила
Рождение ребёнка
1850
Сын: Романовъ Николай
Мать ребёнка: Романова Неонила
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Романова Неонила
Рождение ребёнка
1858
Сын: Романовъ Петръ
Мать ребёнка: Романова Неонила
Рождение ребёнка
1860
Сын: Романовъ Емельянъ
Мать ребёнка: Романова Неонила
Рождение ребёнка
1863
Сын: Романовъ Яковъ
Мать ребёнка: Романова Неонила
Рождение ребёнка
01.08.1872
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Романова Неонила
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Неонила