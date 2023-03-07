Данилова (Романова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Романова) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Романовъ Иванъ

Мать: Романова Неонила

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1869

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1876

Сын: Даниловъ Василій

Отец ребёнка: Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1881

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1885

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ

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