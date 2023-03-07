Данилова (Романова) Марія
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Романовъ Иванъ
Мать: Романова Неонила
Рождение ребёнка
18.10.1869
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ
Рождение ребёнка
27.07.1876
Сын: Даниловъ Василій
Отец ребёнка: Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ
Рождение ребёнка
28.03.1881
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ
Рождение ребёнка
21.04.1885
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ
Бракосочетание
Неизвестно