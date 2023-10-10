Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шурыгинъ Патрикей

Мать: $93

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1869

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Данилова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1876

Сын: Даниловъ Василій

Мать ребёнка: Данилова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1881

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Данилова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1885

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Данилова Марія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Марія

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