Шурыгинъ Даниловъ Ермилъ
Место рождения
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Шурыгинъ Патрикей
Мать: $93
Рождение ребёнка
18.10.1869
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Данилова Марія
Рождение ребёнка
27.07.1876
Сын: Даниловъ Василій
Мать ребёнка: Данилова Марія
Рождение ребёнка
28.03.1881
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Данилова Марія
Рождение ребёнка
21.04.1885
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Данилова Марія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Марія