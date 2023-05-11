Романовъ Василій
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Романъ Григорьевъ
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Романовъ Петръ
Мать ребёнка: Романова Наталья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Романовъ Иванъ
Мать ребёнка: Романова Наталья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Романовъ Спиридонъ
Мать ребёнка: Романова Наталья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Романовъ Павелъ
Мать ребёнка: Романова Наталья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Романовъ Дементій
Мать ребёнка: Романова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Наталья
Смерть
1844