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Романовъ Василій

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Романъ Григорьевъ

Мать: Анна Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Романовъ Петръ

Мать ребёнка: Романова Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Романовъ Иванъ

Мать ребёнка: Романова Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Романовъ Спиридонъ

Мать ребёнка: Романова Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Романовъ Павелъ

Мать ребёнка: Романова Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Романовъ Дементій

Мать ребёнка: Романова Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Наталья

Смерть
1844
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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