Романова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Романовъ Петръ
Отец ребёнка: Романовъ Василій
Рождение ребёнка
1810
Сын: Романовъ Иванъ
Отец ребёнка: Романовъ Василій
Рождение ребёнка
1815
Сын: Романовъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Романовъ Василій
Рождение ребёнка
1818
Сын: Романовъ Павелъ
Отец ребёнка: Романовъ Василій
Рождение ребёнка
1821
Сын: Романовъ Дементій
Отец ребёнка: Романовъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романовъ Василій