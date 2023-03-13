Романова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Романовъ Петръ

Отец ребёнка: Романовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Романовъ Иванъ

Отец ребёнка: Романовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Романовъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Романовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Романовъ Павелъ

Отец ребёнка: Романовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Романовъ Дементій

Отец ребёнка: Романовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовъ Василій

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