Романовъ Павелъ
Место рождения
Дата рождения1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Романовъ Василій
Мать: Романова Наталья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Романова Анисія
Рождение ребёнка
1841
Сын: Романовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Романова Анисія
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Давыдова Евгенія
Мать ребёнка: Романова Анисія
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Романова Анисія
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Нефедьева Авдотья
Мать ребёнка: Романова Анисія
Рождение ребёнка
1854
Сын: Романовъ Меѳодій
Мать ребёнка: Романова Анисія
Рождение ребёнка
1857
Сын: Романовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Романова Анисія
Рождение ребёнка
14.02.1861
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Романова Анисія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Анисія