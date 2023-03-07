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Романовъ Павелъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Романовъ Василій

Мать: Романова Наталья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Романова Анисія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Романовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Романова Анисія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Давыдова Евгенія

Мать ребёнка: Романова Анисія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Романова Анисія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Нефедьева Авдотья

Мать ребёнка: Романова Анисія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Романовъ Меѳодій

Мать ребёнка: Романова Анисія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Романовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Романова Анисія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1861

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Романова Анисія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Анисія

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