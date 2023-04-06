Романовъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомановъ Ефимъ

Романовъ Ефимъ

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Романовъ Павелъ

Мать: Романова Анисія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1869

Дочь: Романова Ефимія

Мать ребёнка: Романова Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1883

Сын: Романовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Романова Екатерина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Романова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Екатерина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close