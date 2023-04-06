Романовъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Романовъ Павелъ
Мать: Романова Анисія
Рождение ребёнка
08.07.1869
Дочь: Романова Ефимія
Мать ребёнка: Романова Екатерина
Рождение ребёнка
11.11.1883
Сын: Романовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Романова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Романова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Екатерина