Мирюк (Попович) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирюк (Попович) Клавдия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1902

Дата смерти

28.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1902

Отец: Попович Федор

Мать: Попович Наталья

Рождение ребёнка
1921

Сын: Мирюк Василий Антонович

Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович

Омская обл.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Мирюк Иван Антонович

Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович

Татьяновка, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Мирюк Николай Антонович

Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович

Изюмовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Захарова Зинаида Антоновна

Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мирюк Виктор Антонович

Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович

Рождение ребёнка
27.03.1940

Дочь: Дунаева Антонина Антоновна

Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Антоновна

Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Антоновна

Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирюк Антон Макарович

Смерть
28.09.1978
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Изюмовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
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