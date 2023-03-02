Мирюк (Попович) Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1902
Дата смерти28.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1902
Отец: Попович Федор
Мать: Попович Наталья
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович
Омская обл.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мирюк Иван Антонович
Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович
Татьяновка, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Захарова Зинаида Антоновна
Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович
Рождение ребёнка
27.03.1940
Дочь: Дунаева Антонина Антоновна
Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Антоновна
Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Антоновна
Отец ребёнка: Мирюк Антон Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1978
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно