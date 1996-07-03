Мирюк Василий Антонович
Место рожденияОмская обл.
Дата рождения1921
Дата смерти03.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Омская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирюк Владимир Васильевич
Мать ребёнка: (Павленко) Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Павленко) Викторовна
Смерть
03.07.1996
Причина смерти: ОНМК (инсульт)
Похороны
Неизвестно
Изюмовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область