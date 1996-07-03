Мирюк Василий Антонович 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мирюк Василий Антонович

Место рождения

Омская обл.

Дата рождения

1921

Дата смерти

03.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Мирюк Антон Макарович

Мать: Мирюк (Попович) Клавдия Федоровна

Омская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирюк Владимир Васильевич

Мать ребёнка: (Павленко) Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Павленко) Викторовна

Смерть
03.07.1996
Причина смерти: ОНМК (инсульт)
Похороны
Неизвестно
Изюмовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область

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