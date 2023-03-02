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Мирюк Антон Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

24.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Мирюк Макар Михайлович

Мать: Мирюк Ирина (Ираида) Сильверстовна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Мирюк Василий Антонович

Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна

Омская обл.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Мирюк Иван Антонович

Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна

Татьяновка, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Мирюк Николай Антонович

Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна

Изюмовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Захарова Зинаида Антоновна

Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мирюк Виктор Антонович

Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
27.03.1940

Дочь: Дунаева Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Антоновна

Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ??? Антоновна

Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирюк Клавдия Федоровна

Смерть
24.08.1970
Изюмовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: ОНМК (инсульт)
Похороны
Неизвестно
Изюмовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
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