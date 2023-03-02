Мирюк Антон Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти24.08.1970
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна
Омская обл.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мирюк Иван Антонович
Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна
Татьяновка, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Захарова Зинаида Антоновна
Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
27.03.1940
Дочь: Дунаева Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Антоновна
Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ??? Антоновна
Мать ребёнка: Мирюк Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирюк Клавдия Федоровна
Смерть
24.08.1970
Причина смерти: ОНМК (инсульт)
Похороны
Неизвестно