Шкребнева (Болдуева) Нонна Проворовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкребнева (Болдуева) Нонна Проворовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.04.1975

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1924

Сын: Болдуев Анатолий Федосович

Отец ребёнка: Балдуев / Болдуев Федос Антонович

Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
03.05.1929

Дочь: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Отец ребёнка: Балдуев / Болдуев Федос Антонович

Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балдуев / Болдуев Федос Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдуев / Болдуев Федос Антонович

Место жительства
Неизвестно
Брянская Область, Стародубский Район, Деревня Шняки
Смерть
22.04.1975
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