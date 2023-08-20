Шкребнева (Болдуева) Нонна Проворовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.04.1975
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1924
Сын: Болдуев Анатолий Федосович
Отец ребёнка: Балдуев / Болдуев Федос Антонович
Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
03.05.1929
Дочь: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)
Отец ребёнка: Балдуев / Болдуев Федос Антонович
Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Балдуев / Болдуев Федос Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брянская Область, Стародубский Район, Деревня Шняки
Смерть
22.04.1975