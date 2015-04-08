Болдуева (Домаренко) Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)
Место рожденияБрянская область Стародубский район деревня Шняки
Дата рождения03.05.1929
Дата смерти08.04.2015
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929
Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
07.08.1952
Дочь: Домаренко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич
Донецкая область Никитовский район Шахты 4-5
Рождение ребёнка
04.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
25.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брянская область стародубский район деревня Садовая
Смерть
08.04.2015
Московская область Шатурский район село Середниково