Болдуева (Домаренко) Людмила Федосовна / Федосеевна (СР) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдуева (Домаренко) Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Место рождения

Брянская область Стародубский район деревня Шняки

Дата рождения

03.05.1929

Дата смерти

08.04.2015

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

1926 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1929

Отец: Балдуев / Болдуев Федос Антонович

Мать: Шкребнева Нонна Проворовна

Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
07.08.1952

Дочь: Домаренко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич

Донецкая область Никитовский район Шахты 4-5
Рождение ребёнка
04.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
25.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Домаренко Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домаренко Владимир Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Брянская область стародубский район деревня Садовая
Смерть
08.04.2015
Московская область Шатурский район село Середниково
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