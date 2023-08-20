Балдуев / Болдуев Федос Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдуев / Болдуев Федос Антонович

Место рождения

Брянская обл., Стародубский р-н, д. Шняки

Дата рождения

17.05.1900

Дата смерти

29.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1900

Отец: Болдуев / Балдуев Антон Балдуев/

Мать: не указана

Брянская обл., Стародубский р-н, д. Шняки
Рождение ребёнка
18.10.1924

Сын: Болдуев Анатолий Федосович

Мать ребёнка: Шкребнева Нонна Проворовна

Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
03.05.1929

Дочь: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Мать ребёнка: Шкребнева Нонна Проворовна

Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкребнева Нонна Проворовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкребнева Нонна Проворовна

Смерть
29.04.1958
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