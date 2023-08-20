Балдуев / Болдуев Федос Антонович
Место рожденияБрянская обл., Стародубский р-н, д. Шняки
Дата рождения17.05.1900
Дата смерти29.04.1958
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1900
Отец: Болдуев / Балдуев Антон Балдуев/
Брянская обл., Стародубский р-н, д. Шняки
Рождение ребёнка
18.10.1924
Сын: Болдуев Анатолий Федосович
Мать ребёнка: Шкребнева Нонна Проворовна
Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
03.05.1929
Дочь: Болдуева Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)
Мать ребёнка: Шкребнева Нонна Проворовна
Брянская область Стародубский район деревня Шняки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкребнева Нонна Проворовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1958