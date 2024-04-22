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Калантаевский Иван Игнатьевич

Место рождения

Маканчи, Урджарский район, Абайская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Около 1924

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
16.03.1904

Сын: Калантаевский Григорий Иванович

Мать ребёнка: Калантаевская Васса Захарьевна

Рождение ребёнка
16.09.1911

Дочь: Калантаевская Домна Ивановна

Мать ребёнка: Калантаевская Васса Захарьевна

Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Калантаевский Иван Иванович

Мать ребёнка: Калантаевская Васса Захарьевна

Смерть
Около 1924
Маканчи, Урджарский район, Абайская область
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