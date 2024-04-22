Калантаевский Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиОколо 1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
16.03.1904
Сын: Калантаевский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Калантаевская Васса Захарьевна
Рождение ребёнка
16.09.1911
Дочь: Калантаевская Домна Ивановна
Мать ребёнка: Калантаевская Васса Захарьевна
Рождение ребёнка
08.10.1914
Сын: Калантаевский Иван Иванович
Мать ребёнка: Калантаевская Васса Захарьевна
Смерть
Около 1924