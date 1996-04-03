Калантаевская Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалантаевская Домна Ивановна

Калантаевская Домна Ивановна

Место рождения

Маканчи, Урджарский район, Абайская область

Дата рождения

16.09.1911

Дата смерти

03.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1911

Отец: Калантаевский Иван Игнатьевич

Мать: Калантаевская Васса Захарьевна

Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
03.03.1935

Сын: Балтин Григорий Константинович

Отец ребёнка: Балтин Константин Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1937

Дочь: Балтина Лариса Константиновна

Отец ребёнка: Балтин Константин Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Балтин Василий Константинович

Отец ребёнка: Балтин Константин Иванович

Рождение ребёнка
17.07.1943

Сын: Балтин Павел Константинович

Отец ребёнка: Балтин Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балтин Константин Иванович

Смерть
03.04.1996
Октябрьское, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close