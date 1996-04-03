Калантаевская Домна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.09.1911
Дата смерти03.04.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1911
Рождение ребёнка
03.03.1935
Сын: Балтин Григорий Константинович
Отец ребёнка: Балтин Константин Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1937
Дочь: Балтина Лариса Константиновна
Отец ребёнка: Балтин Константин Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Балтин Василий Константинович
Отец ребёнка: Балтин Константин Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1943
Сын: Балтин Павел Константинович
Отец ребёнка: Балтин Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1996
Октябрьское, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область