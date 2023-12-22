Калантаевская (Кудеенко) Васса Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калантаевская (Кудеенко) Васса Захарьевна

Место рождения

Маканчи, Урджарский район, Абайская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Около 1935

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
16.03.1904

Сын: Калантаевский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Калантаевский Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.09.1911

Дочь: Калантаевская Домна Ивановна

Отец ребёнка: Калантаевский Иван Игнатьевич

Маканчи, Урджарский район, Абайская область
Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Калантаевский Иван Иванович

Отец ребёнка: Калантаевский Иван Игнатьевич

Смерть
Около 1935
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