Калантаевская (Кудеенко) Васса Захарьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиОколо 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1904
Сын: Калантаевский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Калантаевский Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
16.09.1911
Дочь: Калантаевская Домна Ивановна
Отец ребёнка: Калантаевский Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
08.10.1914
Сын: Калантаевский Иван Иванович
Отец ребёнка: Калантаевский Иван Игнатьевич
Смерть
Около 1935