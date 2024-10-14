Бухтин Семен Никитич 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтин Семен Никитич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1797

умер Неизвестно

Отец
Никита Степанович1760 г.р.
Мать
Софья Герасимовна1746 г.р.
Супруги
Бухтина Прасковья Акимовна1821 г.р.
Марфа1797 г.р.
Дети
(Бухтина) Дарья Семеновна1818 г.р.
Бухтин Василий Семенович1820 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Никита Степанович

Мать: Софья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтина Прасковья Акимовна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Бухтина) Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бухтин Василий Семенович

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бухтина) Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Бухтина) Акулина Семеновна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бухтин Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бухтин Роман Семенович

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бухтин Кузьма Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бухтин Яков Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1849

Сын: Бухтин Захар Семенович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.