Бухтин Семен Никитич
мужской, родился 1797
умер Неизвестно
ОтецНикита Степанович1760 г.р.
МатьСофья Герасимовна1746 г.р.
Супруги
Бухтина Прасковья Акимовна1821 г.р.
Марфа1797 г.р.
Дети
(Бухтина) Дарья Семеновна1818 г.р.
Бухтин Василий Семенович1820 г.р.Показать еще 7
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Никита Степанович
Мать: Софья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Бухтина) Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бухтина) Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Бухтина) Акулина Семеновна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1849
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно