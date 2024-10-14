Никита Степанович
мужской, родился 1760
умер До 1816
ОтецСтепан Иванович1723 г.р.
МатьТатьяна Антиповна1721 г.р.
Супруги
Софья Герасимовна1746 г.р.
Дети
Татьяна Никитична1762 г.р.
Бухтин Семен Никитич1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Степан Иванович
Мать: Татьяна Антиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Герасимовна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Софья Герасимовна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Бухтин Семен Никитич
Мать ребёнка: Софья Герасимовна
Смерть
До 1816