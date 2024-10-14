Никита Степанович 1760 — найти родственников по фамилии на Familio

Никита Степанович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1760

умер До 1816

Отец
Степан Иванович1723 г.р.
Мать
Татьяна Антиповна1721 г.р.
Супруги
Софья Герасимовна1746 г.р.
Дети
Татьяна Никитична1762 г.р.
Бухтин Семен Никитич1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Степан Иванович

Мать: Татьяна Антиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Герасимовна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Софья Герасимовна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бухтин Семен Никитич

Мать ребёнка: Софья Герасимовна

Смерть
До 1816

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