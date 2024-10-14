Бухтин Роман Семенович
мужской, родился 1834
умер Неизвестно
ОтецБухтин Семен Никитич1797 г.р.
МатьМарфа1797 г.р.
Супруги
Бухтина Аксинья Варфоломеевна1837 г.р.
Бухтина Александра Сергеевна1847 г.р.
Дети
Бухтин Кирилл Романович1855 г.р.
Бухтин Борис Романович1858 г.р.Показать еще 9
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Бухтин Семен Никитич
Мать: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Бухтина Аксинья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Бухтина Аксинья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
17.03.1862
Мать ребёнка: Бухтина Аксинья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Бухтина Аксинья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
15.10.1868
Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Сомина (Бухтина) Агафья Романовна
Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Сергеева (Бухтина) Прасковья Романовна
Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна
Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
01.02.1883
Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
27.02.1885
Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.1888
Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна
Смерть
Неизвестно