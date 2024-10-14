Бухтин Роман Семенович 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Бухтин Роман Семенович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1834

умер Неизвестно

Отец
Бухтин Семен Никитич1797 г.р.
Мать
Марфа1797 г.р.
Супруги
Бухтина Аксинья Варфоломеевна1837 г.р.
Бухтина Александра Сергеевна1847 г.р.
Дети
Бухтин Кирилл Романович1855 г.р.
Бухтин Борис Романович1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Бухтин Семен Никитич

Мать: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтина Аксинья Варфоломеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухтина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Бухтин Кирилл Романович

Мать ребёнка: Бухтина Аксинья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бухтин Борис Романович

Мать ребёнка: Бухтина Аксинья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
17.03.1862

Сын: Бухтин Гавриил Романович

Мать ребёнка: Бухтина Аксинья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бухтин Иван Романович

Мать ребёнка: Бухтина Аксинья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
15.10.1868

Сын: Бухтин Яков Романович

Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Сомина (Бухтина) Агафья Романовна

Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Сергеева (Бухтина) Прасковья Романовна

Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Осипова (Бухтина) Феодосия Романовна

Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
01.02.1883

Сын: Бухтин Федор Романович

Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
27.02.1885

Сын: Бухтин Василий Романович

Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
03.10.1888

Сын: Бухтин Иван Романович

Мать ребёнка: Бухтина Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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