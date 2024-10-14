Марфа 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфа

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1797

умерла До 1858

Супруги
Бухтин Семен Никитич1797 г.р.
Дети
(Бухтина) Дарья Семеновна1818 г.р.
Бухтин Василий Семенович1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухтин Семен Никитич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Бухтина) Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бухтин Василий Семенович

Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бухтина) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Бухтина) Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бухтин Тимофей Семенович

Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бухтин Роман Семенович

Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич

Смерть
До 1858

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