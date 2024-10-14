Марфа
женский, родилась 1797
умерла До 1858
Супруги
Бухтин Семен Никитич1797 г.р.
Дети
(Бухтина) Дарья Семеновна1818 г.р.
Бухтин Василий Семенович1820 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухтин Семен Никитич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Бухтина) Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бухтина) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Бухтина) Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Бухтин Семен Никитич
Смерть
До 1858