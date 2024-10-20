Зубрилина (Артамонова) Мария Алексеевна 29.03.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубрилина (Артамонова) Мария Алексеевна

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.03.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1889 ст.

Отец: Артамонов Алексей Семенов

Мать: Артамонова Анна Матвеевна

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.10.1908 ст.

Муж: Зубрилин Александр Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1909 ст.

Дочь: (Зубрилова Зубрилина) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Зубрилин Александр Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.06.1911 ст.

Дочь: (Зубрилова Зубрилина) Марфа Александровна

Отец ребёнка: Зубрилин Александр Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1915 ст.

Сын: Зубрилин Иван Александров

Отец ребёнка: Зубрилин Александр Григорьев

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Александр Григорьев Зубрилин и законная жена его Мария Алексеева

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