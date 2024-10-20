Зубрилина (Артамонова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1889 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1889 ст.
Бракосочетание
24.10.1908 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1909 ст.
Дочь: (Зубрилова Зубрилина) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Зубрилин Александр Григорьев
Рождение ребёнка
06.06.1911 ст.
Дочь: (Зубрилова Зубрилина) Марфа Александровна
Отец ребёнка: Зубрилин Александр Григорьев
Рождение ребёнка
13.01.1915 ст.
Сын: Зубрилин Иван Александров
Отец ребёнка: Зубрилин Александр Григорьев
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Александр Григорьев Зубрилин и законная жена его Мария Алексеева