Зубрилин Иван Александров 13.01.1915 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубрилин Иван Александров

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.01.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915 ст.

Отец: Зубрилин Александр Григорьев

Мать: Зубрилина (Артамонова) Мария Алексеевна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Александр Григорьев Зубрилин и законная жена его Мария Алексеева
Крещение
14.01.1915 ст.
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Дмитрий Алексеев Артамонов и деревни Нератовки крестьянская девица Евфимия Григорьева Зубрилина
Смерть
Неизвестно

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