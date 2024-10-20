Зубрилин Иван Александров
Место рождения
Дата рождения13.01.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1915 ст.
Деревни Нератовки состоящий на военной службе Александр Григорьев Зубрилин и законная жена его Мария Алексеева
Крещение
14.01.1915 ст.
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Дмитрий Алексеев Артамонов и деревни Нератовки крестьянская девица Евфимия Григорьева Зубрилина
Смерть
Неизвестно