Артамонова Анна Матвеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Артамонова Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1889 ст.

Дочь: Зубрилина (Артамонова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Артамонов Алексей Семенов

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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