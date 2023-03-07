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Новиков Иван Михайлов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Новиков Михаил Филипов

Мать: Новикова Агрипина Афанасьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.12.1910

Сын: Новиков Иван Иванов

Мать ребёнка: Новикова Матрона Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.05.1912

Сын: Новиков Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Новикова Матрона Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.05.1916

Сын: Новиков Павел Иванов

Мать ребёнка: Новикова Матрона Николаева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Матрона Николаева

Смерть
Неизвестно
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