Новиков Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
26.12.1910
Сын: Новиков Иван Иванов
Мать ребёнка: Новикова Матрона Николаева
Рождение ребёнка
13.05.1912
Мать ребёнка: Новикова Матрона Николаева
Рождение ребёнка
16.05.1916
Сын: Новиков Павел Иванов
Мать ребёнка: Новикова Матрона Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно