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Новиков Михаил Филипов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.09.1853

Дата смерти

25.09.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1853

Отец: Новиков Филипп Ильин

Мать: Новикова Параскева Родионова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
24.?.1871

Жена: Новикова Агрипина Афанасьева

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Новиков Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.06.1881

Сын: Новиков Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева

Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Скытева Екатерина Михайлова

Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева

Рождение ребёнка
20.02.1884

Сын: Новиков Василий Михайлов

Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Новиков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
25.09.1891
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: задавлен
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Козлова Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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