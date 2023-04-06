Новиков Михаил Филипов
Место рождения
Дата рождения17.09.1853
Дата смерти25.09.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1853
Отец: Новиков Филипп Ильин
Бракосочетание
24.?.1871
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.06.1881
Сын: Новиков Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Скытева Екатерина Михайлова
Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева
Рождение ребёнка
20.02.1884
Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева
Смерть
25.09.1891
Причина смерти: задавлен
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Козлова Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Новикова Агрипина Афанасьева