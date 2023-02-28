Новикова (Крючкова) Агрипина Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
24.?.1871
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.06.1881
Сын: Новиков Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Скытева Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов
Рождение ребёнка
20.02.1884
Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Козлова Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов
Смерть
Неизвестно