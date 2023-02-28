Новикова (Крючкова) Агрипина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Крючкова) Агрипина Афанасьева

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Крючков Афанасий Емельянов

Мать: Крючкова Екатерина Тимофеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
24.?.1871

Муж: Новиков Михаил Филипов

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Новиков Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.06.1881

Сын: Новиков Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов

Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Скытева Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов

Рождение ребёнка
20.02.1884

Сын: Новиков Василий Михайлов

Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Новиков Иван Михайлов

Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Козлова Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Новиков Михаил Филипов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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