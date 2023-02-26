Новиков Тимофей Михайлов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1871
Дата смерти18.05.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1900
Мать ребёнка: Параскева Николаева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1907
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Параскева Николаева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Николаева
Смерть
18.05.1907
Причина смерти: от простуды