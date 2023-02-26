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Новиков Тимофей Михайлов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1871

Дата смерти

18.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Новиков Михаил Филипов

Мать: Новикова Агрипина Афанасьева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1900

Сын: Новиков Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Параскева Николаева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1907

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Параскева Николаева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Николаева

Смерть
18.05.1907
Причина смерти: от простуды
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