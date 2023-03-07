Мария (Марта) Прохорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.10.1797
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1798
Дочь: Екатерина Ефремова
Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1801
Дочь: Татьяна Ефремова
Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1803
Дочь: Параскева Ефремова
Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1806
Дочь: Мария Ефремова
Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1807
Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно