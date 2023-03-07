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Мария (Марта) Прохорова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.10.1797

Муж: Чепелкин Ефрем Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.11.1798

Дочь: Екатерина Ефремова

Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1801

Дочь: Татьяна Ефремова

Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1803

Дочь: Параскева Ефремова

Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1806

Дочь: Мария Ефремова

Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1807

Сын: Чепелкин Никита Ефремов

Отец ребёнка: Чепелкин Ефрем Парфенов

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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