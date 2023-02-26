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Чепелкин Никита Ефремов

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Место рождения

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.09.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

До 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1807

Отец: Чепелкин Ефрем Парфенов

Мать: Мария (Марта) Прохорова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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