Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

06.08.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1841 ст.

Муж: Казалетов Григорий Семенович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.01.1841 Апухлицы крестьянин Григорий Семенович [Казалетов] 1ым браком Болотьково крестьянская девица Ксения Козьминична... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.

Сын: Казалетов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Казалетов Григорий Семенович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1847

Сын: Казалетов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Казалетов Григорий Семенович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1857 ст.

Дочь: Казалетова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Казалетов Григорий Семенович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
22.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все
Смерть
06.08.1908 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 06.08.1908 Апухлицы крестьянская вдова Ксения Кузьминична Козалетова 87 Номер записи 10 ГАТО ф.160 оп.15 д.1328 лл. 294 g... Показать все

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