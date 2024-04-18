Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смерти06.08.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.01.1841 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.01.1841 Апухлицы крестьянин Григорий Семенович [Казалетов] 1ым браком Болотьково крестьянская девица Ксения Козьминична... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.
Сын: Казалетов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Казалетов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
10.10.1847
Сын: Казалетов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Казалетов Григорий Семенович
Рождение ребёнка
02.09.1857 ст.
Дочь: Казалетова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Казалетов Григорий Семенович
Упоминание
22.04.1858 ст.
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все
Смерть
06.08.1908 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 06.08.1908 Апухлицы крестьянская вдова Ксения Кузьминична Козалетова 87 Номер записи 10 ГАТО ф.160 оп.15 д.1328 лл. 294 g... Показать все