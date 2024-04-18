Казалетов Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1844 ст.
Дата смерти29.12.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1844 ст.
Упоминание
22.04.1858 ст.
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все
Смерть
29.12.1912 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата смерти 29.12.1912 Дата похорон 01.12.1912 Апухлицы крестьянин Павел Григорьевич Казалетов от катара желудка Номер за... Показать все