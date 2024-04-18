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Казалетов Павел Григорьевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.07.1844 ст.

Дата смерти

29.12.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1844 ст.

Отец: Казалетов Григорий Семенович

Мать: Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
22.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все
Смерть
29.12.1912 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата смерти 29.12.1912 Дата похорон 01.12.1912 Апухлицы крестьянин Павел Григорьевич Казалетов от катара желудка Номер за... Показать все

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