(Ильиных) Овдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Овдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1695

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Овдотья Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Ильиных Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Ильиных Степан Иванович

Отец ребёнка: Ильиных Иван Игнатьевич

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