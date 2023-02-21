(Ильиных) Овдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1695
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Овдотья Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Ильиных Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1734
Отец ребёнка: Ильиных Иван Игнатьевич