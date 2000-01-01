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(Ильиных) Фекла Ивановна
(Ильиных) Фекла Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1733
Пол
Женский
Отец
Ильиных Иван Игнатьевич
Вычислено 1700 г.р.
Мать
(Ильиных) Овдотья Ивановна
Вычислено 1695 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец:
Ильиных Иван Игнатьевич
Мать:
Овдотья Ивановна
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