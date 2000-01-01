Ильиных Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Иван Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1700

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700

Отец: Ильиных Игнатий Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Овдотья Ивановна

Мать ребёнка: Овдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1733

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Овдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Ильиных Степан Иванович

Мать ребёнка: Овдотья Ивановна

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