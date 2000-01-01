Ильиных Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1700
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1700
Отец: Ильиных Игнатий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Овдотья Ивановна
Мать ребёнка: Овдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1733
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Овдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Овдотья Ивановна