Ильиных Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Степан Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1700 г.р.

Мать

Вычислено 1695 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Ильиных Иван Игнатьевич

Мать: Овдотья Ивановна

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