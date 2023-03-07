Захарова Дарья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1910
Сын: Захаров Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1948
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронена на кладбище г.Шлиссельбург, примерно 59.934082, 31.011919.