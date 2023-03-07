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Захарова Дарья Антоновна

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Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.06.1910

Сын: Захаров Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1948
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Похоронена на кладбище г.Шлиссельбург, примерно 59.934082, 31.011919.
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