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Захаров Александр Васильевич

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Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.06.1910

Дата смерти

05.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1910

Отец: не указан

Мать: Захарова Дарья Антоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.05.1952

Дочь: Андреева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ивановна

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жильцова Таисия Михайловна

Смерть
05.04.1999
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