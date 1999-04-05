Захаров Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1910
Дата смерти05.04.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1910
Отец: не указан
Мать: Захарова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
01.05.1952
Дочь: Андреева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Ивановна
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1999