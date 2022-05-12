Андреева (Захарова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Захарова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

01.05.1952

Дата смерти

12.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952

Отец: Захаров Александр Васильевич

Мать: Захарова Анастасия Ивановна

Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1979

Сын: Сидоренко Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Сидоренко Александр

Бракосочетание
16.04.1983

Муж: Андреев Владимир Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1985

Дочь: Кравцова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Андреев Владимир Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.05.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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