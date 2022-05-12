Андреева (Захарова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения01.05.1952
Дата смерти12.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1952
Рождение ребёнка
Около 1979
Сын: Сидоренко Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Сидоренко Александр
Бракосочетание
16.04.1983
Рождение ребёнка
01.08.1985
Дочь: Кравцова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Андреев Владимир Дмитриевич
Смерть
12.05.2022