Майорская Параскева Федотовна
Место рождения
Дата рождения05.10.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
05.10.1830 ст.
Отец: Майорский Федот Стефанов
Мать: Агафья Гаврилова
Крещение
11.10.1830 ст.
Крестные Спиридон Дмитриев и Марфа (Алексеева?)
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Упоминание
21.11.1840 ст.
Крестная мать Стефана, сына Ивана Федотова Майорского и жены его Федосьи Фоминой.
Упоминание
12.10.1847 ст.
Крестная мать Параскевы, дочери Спиридона Дмитриева.
Бракосочетание
30.01.1852 ст.
Свидетели: Дмитрий Захаров Блестин, Федот Мартемьянов Оребин, Иван Федотов, Гаврила Иванов Кутьянин.
Рождение ребёнка
15.04.1857 ст.
Сын: Георгий Антонович
Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.10.1858 ст.
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.04.1861 ст.
Дочь: Миронова Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
09.08.1862 ст.
Дочь: Васса Антоновна
Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.02.1864 ст.
Сын: Миронов Василий Антонович
Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.08.1867 ст.
Дочь: Миронова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.03.1869 ст.
Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.03.1875 ст.
Дочь: Захарова (Миронова) Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич
Смерть
Неизвестно