Майорская Параскева Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайорская Параскева Федотовна

Майорская Параскева Федотовна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.10.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1830 ст.

Отец: Майорский Федот Стефанов

Мать: Агафья Гаврилова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
11.10.1830 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Спиридон Дмитриев и Марфа (Алексеева?)
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
21.11.1840 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Стефана, сына Ивана Федотова Майорского и жены его Федосьи Фоминой.
Упоминание
12.10.1847 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Параскевы, дочери Спиридона Дмитриева.
Бракосочетание
30.01.1852 ст.

Муж: Миронов Антон Тимофеевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Дмитрий Захаров Блестин, Федот Мартемьянов Оребин, Иван Федотов, Гаврила Иванов Кутьянин.
Рождение ребёнка
15.04.1857 ст.

Сын: Георгий Антонович

Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.10.1858 ст.

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.04.1861 ст.

Дочь: Миронова Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
09.08.1862 ст.

Дочь: Васса Антоновна

Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.1864 ст.

Сын: Миронов Василий Антонович

Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.08.1867 ст.

Дочь: Миронова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.03.1869 ст.

Сын: Миронов Степан Антонович

Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.03.1875 ст.

Дочь: Захарова (Миронова) Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Миронов Антон Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.