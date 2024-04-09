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Миронова Ирина Антоновна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

15.04.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1861 ст.

Отец: Миронов Антон Тимофеевич

Мать: Майорская Параскева Федотовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
17.04.1861 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Петр Иванов и Пантелея Яковлева жена Феодосья Данилова.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
09.03.1875 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Дарьи Антоновны.
Упоминание
20.11.1877 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Екатерины Яковлевны из Леднево.
Упоминание
04.03.1879 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Александры Ефимовны Шаровой (Жаровой) из Леднево.
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Курионов Иван Спиридонович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: торгующий крестьянин Василий Петров Хорьков и Илья Зиновьев Карпенков из Кобоны, Яков Евдокимов Миронов и Алексей Захаров Миронов из Леднево.
Рождение ребёнка
09.11.1885 ст.

Сын: Курионов Федор Иванович

Отец ребёнка: Курионов Иван Спиридонович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Отец Иван Спиридонович Курионов.
Смерть
Неизвестно

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