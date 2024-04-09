Миронова Ирина Антоновна
Место рождения
Дата рождения15.04.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1861 ст.
Крещение
17.04.1861 ст.
Крестные: Петр Иванов и Пантелея Яковлева жена Феодосья Данилова.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
09.03.1875 ст.
Крестная мать Дарьи Антоновны.
Упоминание
20.11.1877 ст.
Крестная мать Екатерины Яковлевны из Леднево.
Упоминание
04.03.1879 ст.
Крестная мать Александры Ефимовны Шаровой (Жаровой) из Леднево.
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Свидетели: торгующий крестьянин Василий Петров Хорьков и Илья Зиновьев Карпенков из Кобоны, Яков Евдокимов Миронов и Алексей Захаров Миронов из Леднево.
Рождение ребёнка
09.11.1885 ст.
Отец ребёнка: Курионов Иван Спиридонович
Отец Иван Спиридонович Курионов.
Смерть
Неизвестно