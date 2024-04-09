Васса Антоновна
Место рождения
Дата рождения09.08.1862 ст.
Дата смерти07.09.1862 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1862 ст.
Крещение
12.08.1862 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Спиридон Федотов(ич) и Федосья Данилова, жена Пантелея
Смерть
07.09.1862 ст.
От колотья.
Похороны
09.09.1862 ст.
Похоронена на общем приходском кладбище. Священник Федор Боголюбов. Дьячок Алексей Семенов. Дьячок Нил Постников.