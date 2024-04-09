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Васса Антоновна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.08.1862 ст.

Дата смерти

07.09.1862 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1862 ст.

Отец: Миронов Антон Тимофеевич

Мать: Майорская Параскева Федотовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
12.08.1862 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Спиридон Федотов(ич) и Федосья Данилова, жена Пантелея
Смерть
07.09.1862 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От колотья.
Похороны
09.09.1862 ст.
Похоронена на общем приходском кладбище. Священник Федор Боголюбов. Дьячок Алексей Семенов. Дьячок Нил Постников.

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