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Захарова Анна Васильевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.07.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1905 ст.

Отец: Захаров Василий Яковлевич

Мать: Захарова Дарья Антоновна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
26.07.1905 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестили: Андрей Яковлевич Захаров из Леднево и Евдокия Павловна Антонова из Тверской губернии, Зубцовского уезда, Краснохолмской волости, деревни Кузьминка.
Смерть
Неизвестно
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