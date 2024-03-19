Захарова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1905 ст.
Крещение
26.07.1905 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестили: Андрей Яковлевич Захаров из Леднево и Евдокия Павловна Антонова из Тверской губернии, Зубцовского уезда, Краснохолмской волости, деревни Кузьминка.
Смерть
Неизвестно