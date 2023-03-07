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Зуева Анна Евгеньевна

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Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Зуева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Зуев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Зуев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1876

Дочь: Зуева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Зуев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Загаврина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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