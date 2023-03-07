Зуева Анна Евгеньевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Зуева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Зуев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
03.07.1876
Дочь: Зуева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Зуев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Загаврина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Зуев Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно