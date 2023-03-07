Зуев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Зуев Василий Васильевич
Мать: Зуева Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.01.1902
Дочь: Зуева Анна Александровна
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Зуев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Зуев Николай Александрович
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Зуева Глафира Александровна
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зуева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Зуев Александр Александрович
Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно