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Зуев Александр Васильевич

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Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Зуев Василий Васильевич

Мать: Зуева Анна Евгеньевна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1902

Дочь: Зуева Анна Александровна

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Зуев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Зуев Николай Александрович

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Зуева Глафира Александровна

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зуева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Зуев Александр Александрович

Мать ребёнка: Зуева Александра Михайловна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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